Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit zwei Verletzten in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag, 09.01.2022, kam es bei Regen, Wind und Dunkelheit gegen 01:20 Uhr zu einem Unfall auf der Mühlenbergstraße. Dort war an der Ecke Bahnstraße die Ampelanlage bereits ausgeschaltet. Als die Beamten eintrafen, fanden sie zwei PKW, einen Opel und einen Renault, stark beschädigt nach dem Unfall vor. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Vermutlich fuhr der 34-Jährige mit seinem Twingo die Mühlenbergstraße in Richtung Stennertstraße entlang. Die 19-jährige Opelfahrerin bog hier aus der Bahnstraße ein. Der 34-Jährige versuchte noch auszuweichen, was jedoch misslang. Der Aufprall war stark genug, um die Airbags auslösen zu lassen. Beide verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell