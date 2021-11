Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Jena (ots)

Dienstagmittag befuhr eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw BMW die Friedrich-engel-Straße in Richtung Ziegenhain. An der Kreuzung Camsdorfer Ufer startete die Frau den Abbiegevorgang nach links, übersah jedoch den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Radfahrer. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

