Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugte Gleisüberschreitungen fest

Offenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei zwei unbefugte Gleisüberschreitungen am Offenburger Bahnhof festgestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten der Bundespolizei darüber informiert, dass sich im Bereich des Offenburger Bahnhofes mehrere Personen im Gleisbereich aufhalten würden. Vor Ort wurden durch die Beamten zwei 24-und 29-jährige rumänische Staatsangehörige angetroffen, welche sich in den Gleisen im nördlichen Bereich des Bahnhofes aufhielten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden Werte knapp über 1 Promille. Auf ihr Fehlverhalten angesprochen zeigten sich beide Personen einschichtig. Gegen beide Personen wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei warnt:

Personen, die sich unbefugt im Bereich der Gleise aufhalten, begeben sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Häufig verlieren Menschen hier durch Fahrlässigkeit ihr Leben. Auch eine vermeintliche Abkürzung des Fußweges über die Bahngleise führt nicht weniger oft eher zu einer Verkürzung der eigenen Lebenszeit

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell