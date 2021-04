Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

B 311, Landkreis Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - zwei verletzte Personen und über 25.000 Euro Schaden (21.04.2021)

Geisingen, A81 / B 311, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von über 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 311 im Bereich der Autobahnanschlussstelle A 81 Geisingen-Ost passiert ist. Eine 48-jährige Fahrerin eines 7,5-Tonnen Lastwagens war gegen 08.45 Uhr - von Immendingen kommend - auf der B 311 unterwegs und wollte nach links auf die Autobahnauffahrt der A 81 in Richtung Stuttgart abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 20-jährigen Fiat-Fahrers. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß verletzten sich beide Beteiligte und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Zu deren genauen Verletzungsgrad liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Wegen möglicher Brandgefahr war auch die Freiwillige Feuerwehr Geisingen verständigt worden. Die Straßenmeisterei reinigte im Anschluss die Fahrbahn. Während den Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell