POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Katalysatoren von LKW entwendet

Aalen (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 7:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Mühlstraße geparkten VW Touran und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier ...

