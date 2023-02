Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen

Stuttgart: Telefonbetrüger schlagen erneut zu - Seniorin übergibt hochwertigen Schmuck

Aalen (ots)

Telefonbetrügern ist es am Donnerstag leider erneut gelungen, eine Rentnerin um Schmuck im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro zu erleichtern. Die 73-jährige Frau aus Berglen wurde gegen 11 Uhr auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Eine weibliche Person erzählte mit heulender Stimme, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die arglose Frau ging davon aus, dass es sich hierbei um ihre Tochter handelt. Anschließend wurde das Gespräch von einer vermeintlichen Polizeibeamtin weitergeführt, die angab, dass die Seniorin einen hohen Geldbetrag bezahlen müsse, um die Untersuchungshaft abzuwenden. Da sie nicht so viel Geld zu Hause hatte, wurde vereinbart, dass sie ihren Schmuck an einen "Sachverständigen" in Stuttgart übergeben solle. Die Frau begab sich schließlich mit ihrem Pkw in die Kronprinzstraße nach Stuttgart und übergab dem angeblichen Sachverständigen gegen 13 Uhr hochwertigen Goldschmuck, Diamantenringe und Perlenketten. Anschließend wurde die Frau angewiesen, noch einen hohen Bargeldbetrag zur Abwendung der Untersuchungshaft von ihrer Bank abzuheben. Auf dem Weg zur Bank kamen der Frau schließlich Zweifel, sodass sie letztlich die Polizei informierte.

Den Mann, an den sie den Schmuck übergab, beschrieb sie wie folgt: Etwa 40-50 Jahre alt, ca 170-175 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, eine korpulente Statur und ein indisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die am Donnerstag auf die Situation in der Kronprinzstraße in Stuttgart aufmerksam wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei:

- Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Weitere hilfreiche Tipps Ihrer Polizei finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell