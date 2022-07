POL-OG: Offenburg - Freundschaftsdienst mit Folgen

Gaggenau (ots) - Eine Zeugin meldete der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16:35 Uhr, dass ein auf einem dortigen Feld in der Hofstraße abgestellter Heuwagen in Flammen stünde. Durch den Einsatz der Feuerwehr Bad Rotenfels konnte eine erfolgreiche Löschaktion durchgeführt werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Bei dem in Mitleidenschaft geratenen Heuwagen konnte ein Sachschaden von rund 1.000 ...

