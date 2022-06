LPI-G: Suche nach vermissten Senior endete erfolgreich

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Am gestrigen Dienstag (21.06.2022) wurde die Polizei informiert, dass in einem Waldstück an der Landstraße 3002 zwischen Auma und Braunsdorf die Reste von mehreren Rehen und Wildschweinen gefunden wurden. Die Auffindesituation lässt darauf schließen, dass Wilderer am Werk waren und die Reste hier entsorgten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen ...

