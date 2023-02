Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rudersberg: Scheibe beschädigt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde die Glasscheibe an der Eingangstüre der katholischen Kirche in der Rathausstraße beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Eine 39 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 13:10 Uhr die Gotthilf-Bayh-Straße in Richtung Höhenstraße entlang. An der Einmündung zur Friedrichstraße wollte sie nach links in diese abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines Kraftrades und kollidierte mit diesem. Der Jugendliche zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht I

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16:30 Uhr den linken Außenspiegel eines in der Täschenstraße geparkten Audi A3 und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht II

Durch einen bisher unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16 Uhr ein in der Ernst-Heinkel-Straße geparkter VW Tiguan im Bereich der Stoßstange vorne links beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Aspach: Auffahrunfall

An der Kreuzung der L1124 mit der L1115 fuhr am Donnerstag gegen 17.40 Uhr ein 48-jähriger Toyota-Fahrer auf den Ford einer 65-Jährigen auf. Es entstand etwa 4000 Euro Schaden. Beide blieben unverletzt.

Althütte-Sechselberg: Traktor beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag bohrte ein Unbekannter ein Loch in den rechten hinteren Reifen eines Traktors, der in der Waldstraße abgestellt war. Zudem schlug er den Dieselfilter kaputt. Es entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Weissach unter Telefon 07191/35260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell