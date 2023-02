Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Straße Schiefersee geparkten Ford und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 7:15 Uhr und 17:40 Uhr in der Steinbeisstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Leon und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Leon beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen einen Pkw BMW und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich, ohne den Vorfall zu melden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, das sich auf einem Parkplatz bei einer Drogerie in der Sulzbacher Straße ereignete, sollten sich bitte mit der Polizei Backnang unter Tel. 071919090 in Verbindung setzen.

Oppenweiler: Unfallflucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 6 Uhr und 10 Uhr in der Talstraße. Dort stieß ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren gegen einen Pkw Ford Transit und verursachte dabei 3500 Euro Sachschaden. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen aufgenommen.

Allmersbach im Tal: Vandalismus

In der Weissacher Straße in Heutensbach haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Am Dorfgemeinschaftsplatz wurden zum wiederholten Mal Dekorationen bzw. Figuren umgeworfen und dabei zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Außenlager

Am letzten Wochenende wurde in der Otto-Hahn-Straße in das Außenlager eines Autoteilezuliefererbetriebs in der Otto-Hahn-Straße eingebrochen. Die Täter haben hierzu Doppelstabmatten durchtrennt und aus einem Lagerkäfig 54 Flaschen Kältemittel im Wert von ca. 14.500 Euro entwendet. Der Schaden an der Umzäunung beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

