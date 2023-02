Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Fahrbahnverunreinigung

Essingen: An Ampel aufgefahren

Als am Mittwoch ein 50-Jähriger gegen 15:45 Uhr seinen Audi an einer Ampel auf der B29 auf Höhe des Bahnhofes in Fahrtrichtung Aalen abbremsen musste, übersah diese ein nachfolgender 19-Jähriger und fuhr mit seinem VW auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch kam es gegen 23 Uhr auf der Ellwanger Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 23-Jähriger war auf der L1029 mit seinem Ford in Richtung Westhausen unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Attenhofen kam ihm, nach eigenen Angaben, ein silbergrauer PKW mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen und streifte mit dem Außenspiegel den Ford. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Klärschlamm verloren

Gegen 13:45 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Abfallbewirtschaftung, dass er auf der L1060, Höhe des Industriegebiets Neunheim Klärschlamm verloren hat. Der Schlamm verteilte sich auf einer Gesamtlänge von etwa 200 Metern auf der Straße. Aufgrund der Reinigungsarbeiten musste die L1060 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei dauerte bis 19:45 Uhr an.

Schwäbisch Gmünd: Parkplatzunfall

Beim Rückwärtsausparken beschädigte am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, eine 79-Jährige mit ihrem BMW einen in der Schwabstraße abgestellten VW eines 44-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

