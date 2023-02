Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Garagentor beschädigt - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Vorfahrt missachtet: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Vor dem Haupteingang des Ostalbklinikums missachtete ein 68 Jahre alter VW-Fahrer am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr die Vorfahrt einer 35-Jährigen, die ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Aalen: Zwei leichtverletzte Fußgänger

Wegen der tiefstehenden Sonne übersah ein 28-jähriger VW-Fahrer am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße zwei Fußgänger. Das Fahrzeug stieß gegen einen Einkaufswagen, den eine der beiden Personen vor sich herschob. Der Wagen wiederum stieß gegen die Fußgänger, wobei beide leicht verletzt wurden.

Ellenberg: Zu weit links gefahren

Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 18-Jähriger am Dienstag verursachte. Gegen 17.40 Uhr bog er mit seinem VW Up vom Ahornweg in die Gartenstraße ab. Da er hierbei zu weit links fuhr, streifte er den VW Caddy einer 54-Jährigen, welche in entgegengesetzte Richtung fuhr.

Heubach: Garagentor beschädigt

Mittels eines Hebelwerkzeuges versuchte ein bislang Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr, ein Garagentor zur Werkstatt des Friedhofes in der Jägerstraße aufzuhebeln. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Waldstetten: Parkenden Mitsubishi beschädigt

Ein Mitsubishi, der zwischen dem 06.02. und dem 09.02.23 in der Robert-Bosch-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell