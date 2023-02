Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle - Sporttasche entwendet

Aalen (ots)

Aalen: Sporttasche entwendet

Aus einer Umkleidekabine eines Vereinsheimes im Bohnensträßle wurde am Dienstagabend eine Sporttasche entwendet. Darin befand sich Kleidung, Geldbeutel und Autoschlüssel eines 26-Jährigen. Das Fehlen der Sporttasche wurde gegen 20:15 Uhr bekannt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neuler: Vorfahrt missachtet - Warnbake beschädigt

Hoher Sachschaden und fünf Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich der L1075 zur K3232 ereignet hat. Ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Astra fuhr gegen 15:30 Uhr an die Kreuzung aus Richtung Ebnat heran und übersah hierbei einen aus Richtung Neuler kommenden Opel Mokka eines 23-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision wodurch alle fünf Insassen im Mokka leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von gesamt etwa 55.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme überfuhr gegen 16:45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine dort aufgestellte Warnbake der Polizei, die den Unfallort absicherte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen PKW mit Aalener Kennzeichen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen/Aufhausen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr bog eine 26-jährige Seat-Fahrerin von der Rosenstraße nach links in die Lauchheimer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Orts einwärts fahrenden Audi eines 56-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte am Mittwoch, um kurz nach Mitternacht, ein 22-jähriger Opel-Fahrer auf der B29, im Kurvenbereich auf Höhe der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd Mitte in Fahrtrichtung Stuttgart, mit einer Beton-Leitplanke. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell