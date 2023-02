Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Diebstahl aus Pkw, Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 15:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Toyota-Fahrer die L2218 von Schwäbisch Hall in Richtung Cröffelbach. Als er dort links in Richtung Geislingen abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei wurde der Toyota in einen ebenfalls auf der L2218 fahrenden 65-jährigen Chrysler-Fahrer geschleudert. Durch den Unfall verletzte sich der 21-Jährige, sowie seine 18-jährige Beifahrerin leicht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstagnachmittag 15:45 Uhr und Sonntagnacht 0 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem geparkten Peugeot auf dem Parkplatz am Bahnhof Schwäbisch Hall. Dort entwendete er ein Navigationsgerät, einen Schlüsselbund, sowie eine weiße Tragetasche. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 07:20 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus im Seeweg. Hierzu hebelte er eine Terrassentüre am Gebäude auf und durchsuchte dieses im Anschluss. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bislang ist nicht bekannt ob durch den Langfinger etwas entwendet wurde. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell