Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen in der Rockenauer Straße geparkten Ford. Der Fahrzeughalter stellte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mehrere Kratzer sowohl an der linken als auch rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach in Verbindung zu setzen.

