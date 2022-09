POL-MA: Mannheim: Wer hat Unfall auf B 38a beobachtet?

Heidelberg (ots) - Am Montagabend gegen 21 Uhr sprach ein 22-jähriger Mann eine 19-jährige Frau am Bismarckplatz an, welche an der Haltestelle am Bismarckplatz saß. Der Verdächtige verwickelte die Frau in ein Gespräch und umarmte sie ungewollt. Hierbei stahl er ihr den Geldbeutel und flüchtete. Im Bereich der Neugasse konnte der Tatverdächtige von Passanten ...

