Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erheblichen Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr mit einem Mercedes auf der Feudenheimer Straße in Richtung der Mannheimer Innenstadt. An der Einmündung zur Dudenstraße bog ein 20-jähriger Ford-Fahrer bei grün zeigender Ampel in die Feudenheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Mercedes-Fahrer bei Rot über die Ampel gefahren und schließlich mit dem Ford kollidiert sein. Dieser wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der 20-Jährige im Ford blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unmittelbar von der Unfallstelle. An seinem Mercedes entstand ein Schaden im Bereich der Frontstoßstange und an der Beifahrerseite. Der Unfall wurde möglicherweise durch einen hinter dem Ford fahrenden Verkehrsteilnehmer bzw. einer Verkehrsteilnehmerin beobachtet. Die Person, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

