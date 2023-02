Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Baucontainer aufgebrochen - PKW zerkratzt - Brand in Auffangsilo - Heizöl fließt aus

Aalen (ots)

Lauchheim PKW zerkratzt

Am Sonntag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr wurde ein Audi, welcher vor einem Firmengebäude am rechten Straßenrand der Industriestraße geparkt war, zerkratzt. An dem PKW wurden dabei die rechten Türen erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

Aalen: Baucontainer aufgebrochen

Auf einem umzäunten Gelände in der Ulmer Straße wurde zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, ein Baucontainer aufgebrochen und daraus zwei Kabeltrommeln, zwei Werkzeugkisten sowie 40 Liter Hydrauliköl entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt etwa 1000 Euro. Hinwiese auf verdächtige Personen oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Brand in Auffangsilo

Gegen 06:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass es in einem Auffangsilo für Sägespäne in einem Firmengebäude in der Thurn-und-Taxis-Straße - aus bislang unbekannter Ursache - zu einer Verpuffung mit einem anschließenden Brand gekommen sei. Nachdem der Brand durch Mitarbeiter nicht gelöscht werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wehr, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte das Feuer schnell löschen, so dass lediglich Schaden an dem Silo in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand.

Hüttlingen: Heizöl fließt aus

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Überdruckventil flossen am heutigen Mittag, gegen 11:45 Uhr, etwa 500 Liter Heizöl aus einem Tanklaster, der in der Handwerkerstraße geparkt war, aus und gelangten in die dortige Kanalisation. Aufgrund schnellen Handelns konnte das Öl-Wasser-Gemisch an der Kläranlage Niederalfingen in einem Rückhaltebecken, durch die Feuerwehren aus Hüttlingen und Aalen, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Wehrleuten vor Ort waren, aufgefangen und abgepumpt werden. Anschließend wurde die Kanalisation durchgespült.

