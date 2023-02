Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Porsche zerkratzt - Versuchter Einbruch - Ladendiebe gestellt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Ausfahren

Beim rückwärts Ausfahren aus einem Grundstück prallte am Montag, gegen 11 Uhr, ein 33-Jähriger mit seinem VW gegen einen auf der Schubartstraße vorbeifahrenden VW einer 60-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Wasseralfingen: PKW übersehen

Als am Montag gegen 12 Uhr ein 88-Jähriger auf der Stiewingstraße mit seinem Daimler den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, übersah er hierbei einen dort fahrenden Skoda und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aalen: Versuchter Einbruch

Nachträglich wurde ein versuchter Einbruch am Sonntag in der Mauerstraße bekannt. Bislang Unbekannte versuchten gegen 3:25 Uhr über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen, was jedoch misslang. Zeugen, die zu der genannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mauerstraße gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Ladendiebe gestellt

Gegen 17:50 Uhr konnte am Montag ein Ladendetektiv eine sechsköpfige Personengruppe dabei beobachten, wie sie in einem Discounter in der Weidenfelder Straße diverse Lebensmittel einpackten und anschließend den Laden ohne zu zahlen verließen. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnten die Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren am Bahnhof anschließend festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf dem Polizeirevier stellte sich heraus, dass die sechs Diebe Waren im Wert von mindestens etwa 450 Euro aus diversen Ladengeschäften entwendet hatte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Aalen: An Ampel aufgefahren

Ein 68-Jähriger musste am Montag gegen 12 Uhr auf dem Weg nach Wasseralfingen seinen Hyundai an einer Ampel in der Bahnhofstraße anhalten. Dies übersah ein nachfolgender 61-jähriger Roller-Fahrer und fuhr auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 61-Jährige leicht und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 21:15 Uhr befuhr eine 21-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Rötenbergstraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines dort in Richtung Innenstadt fahrenden BMW eines 23-Jährigen. Es kam zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von circa 7000 Euro entstand.

Bopfingen: Sachbeschädigung

In der Hauptstraße wurde in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, ein VW Polo durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Porsche zerkratzt

Ein bislang Unbekannter zerkratzte am Montag in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr einen im Hirschgäßle abgestellten Porsche eines 47-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell