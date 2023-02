Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer die Katharinenstraße in Richtung der Johanniterstraße. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Audi-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Gaildorf: Sprechanlage beschädigt

Am frühen Dienstagmorgen gegen 00:45 Uhr beschädigte ein Vandale eine Sprechanlage an einem Mehrfamilienhaus in der Panoramastraße. Ebenfalls wurde ein dort aufgestellter Schneemann aus Kunststoff von der Person beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Wallhausen: Briefkasten umgefahren

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Schainbacher Hauptstraße und geriet dort in den Grünstreifen. Hierbei überfuhr er einen dort aufgestellten Briefkasten und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Porsche-Fahrer die Bürgermeister-Demuth-Allee in Richtung Satteldorf. An der Kreuzung zur Haller Straße übersah er eine 26-jährige Hyundai-Fahrerin, welche die Haller Straße von Crailsheim kommend in Richtung Maulach befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

