Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Freiamt: Unfall mit Totalschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Freiamt: Am Freitagmittag, 02.09.2022, gegen 14.10 Uhr, fuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Maserati von Bombach in Richtung Freiamt. Im Bereich eines Waldstückes kam ihr nach eigenen Angaben in einer lang gezogenen Linkskurve ein dunkelfarbener VW Golf, besetzt mit einer männlichen Person, auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Durch das folgende Ausweichmanöver geriet sie ins Schleudern und kam letztlich von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie frontal mit einem Baum. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. Der Schaden am Maserati dürfte bei circa 20.000 Euro liegen. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalles, welche insbesondere Hinweise auf den flüchtigen VW Golf Fahrer geben können. Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell