POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt -- Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Morgen des 04.09.2022, gegen 02:20 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Friedrichstraße, Kreuzung Turmstraße, in Rheinfelden. Durch Anwohner wurde mitgeteilt, dass es zu einem Streit nahe der Richterwiese in Rheinfelden gekommen sei. Es wurde ein Knall und eine am Boden liegende Person gemeldet. Die Örtlichkeit wurde ...

mehr