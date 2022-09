POL-FR: Straßenverkehrsgefährdung B3 zwischen Hügelheim und Buggingen Zeugenaufruf

Heitersheim (ots) - Am heutigen Freitag, 02.09.2022, gegen 12:30 Uhr, kam es in Heitersheim im Kreisverkehr B3/Im Stühlinger/Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Radfahrerin stürzte. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein schwarzer PKW aus der Straße im Stühlinger mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und fuhr praktisch in gerader Linie geradeaus weiter in die Eisenbahnstraße. ...

