POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2022

Ittlingen: 40-Tonner verunglückt

Am frühen Samstagmorgen war ein 53-Jähriger mit seinem Lkw-Zug auf der L 592 von Ittlingen in Richtung Reihen unterwegs. Da er vermutlich einem Reh ausweichen wollte, kam der Fahrer gegen 05.20 Uhr nach links von der Straße ab. Im dortigen Grünbereich überfuhr das niederländische Gespann mehrere Bäume und kam dann neben der Straße zum Halten. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand an dem nicht beladenen Lkw-Zug ein Sachschaden in Höhe von ca. 14 000 Euro. Die Höhe des Flurschadens, vor allem an den Bäumen, beträgt ca. 500 Euro. Die Straße zwischen Ittlingen und Reihen war infolge der Bergungsarbeiten bis gegen 11.45 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Sinsheim und Ittlingen sowie das THW waren mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften am Unfallort, um die Bergung des Lkw-Zuges zu unterstützen und die umgefahrenen Bäume von der Straße zu räumen.

Obersulm-Willsbach: Unfallverursacher gesucht

Am Samstagvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi und einem Anhänger mit rumänischem Kennzeichen auf der Marktstraße in Obersulm-Willsbach. An der Einmündung zur Weinsberger Straße musste der Gespann-Lenker verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines silberfarbenen Opel Corsa mit Heilbronner Kennzeichen erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr leicht auf den Anhänger auf. Bei einer ersten Nachschau konnte der Audi-Fahrer keinen Schaden an seinem Anhänger feststellen. Erst zu Hause bemerkte er, dass die Rückseite des Anhängers bei dem Unfall doch beschädigt worden war. Die Polizei in Weinsberg, Tel. 07134 9920, bittet nun den Opel-Fahrer, sich zu melden. Bei der Person soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten und ca. 1,75 m großen Mann mit blonden Haaren handeln.

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ein noch Unbekannter versuchte am Samstag, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 11.00 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim einzubrechen. Der unbekannte Einbrecher überstieg eine Mauer, schlug eine Scheibe ein und wollte in das Innere der Gaststätte gelangen. Dieser Versuch misslang. Der Einbrecher hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Polizei in Tauberbischofsheim, Tel. 09341 810, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des versuchten Einbruchs beitragen können.

Hohenlohekreis

Kupferzell: Betrunkener mit Reifenschaden

Am frühen Sonntagmorgen war ein 58-Jähriger mit seinem Ford Mondeo auf der B 19 bei Kupferzell unterwegs. Ein aufmerksamer Zeuge hatte bei der Hinterherfahrt bemerkt, dass sich ein Reifen des Fahrzeuges bereits aufgelöst hatte und der Fahrer somit mit diesem Rad auf der Felge fuhr. Trotz Lichtzeichen des Zeugen reagierte der Ford Fahrer zunächst nicht. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Künzelsau stellte bei einer Überprüfung fest, warum der 58-Jährige den Defekt an seinem Fahrzeug offensichtlich nicht bemerkt hatte: Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von fast 1,4 Promille.

Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall

Ein 72-jähriger Opelfahrer war am Samstag, gegen 12.00 Uhr, auf der B 47 bei Walldürn unterwegs. An der Einmündung zur Würzburger Straße wollte der Senior in diese nach rechts einbiegen, um dann weiter auf der B 27 zu fahren. Dabei übersah er jedoch einen von links kommenden und auf der Würzburger Straße fahrenden 43-jährigen BMW-Lenker. Dieser prallte mit der Front seines Fahrzeuges gegen die Fahrerseite des Opel. Der Aufprall war so stark, dass der Opel erst rechts neben der Straße im Grünbereich zum Halten kam. Während der Schaden an dem Opel auf ca. 10 000 Euro beziffert wird, entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro. Die drei Insassen des Opel wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben aber ebenso unverletzt, wie der BMW-Fahrer. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Walldürn mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Buchen: Geparktes Auto gestreift und geflüchtet

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5 000 Euro verursachte ein Unbekannter in der Samstagnacht in Buchen. Gegen 22.00 Uhr war nach den bisherigen Erkenntnissen ein silberfarbener oder grauer Pkw Mercedes Benz, A-Klasse, in der Waldstraße in Buchen unterwegs. Dort streifte er einen geparkten VW Golf auf dessen rechter Seite und verursachte dadurch den hohen Sachschaden. Nach dem Unfall fuhr der Fahrer oder die Fahrerin weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Buchen, Tel. 06281 9040, sucht nun Zeugen, die zur Ermittlung des Unfallflüchtigen beitragen können.

