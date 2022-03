Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungsgeschehen im Landkreis am 28.03.2022

Landkreis MSE (ots)

In Neubrandenburg, Neustrelitz, Waren, Röbel und Malchow waren für den Abend des 28.03.2022 erneut Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung angemeldet. Bei den ausschließlich von Privatpersonen angemeldeten Versammlungen wurden außerdem zum Teil aktuelle politische Themen aufgegriffen. Insgesamt schlossen sich den Aufrufen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte knapp 1.000 Teilnehmer an.

In Neubrandenburg fanden auf dem Marktplatz aufeinanderfolgend zwei Demonstrationen statt, welche von unterschiedlichen Personen angemeldet wurden. Eine erste Versammlung wurde für 16:30 Uhr angemeldete und richtete sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die elf Teilnehmer dieser Mahnwache gingen mehrheitlich in die darauffolgende Versammlung mit Aufzug über, welche für 18:30 Uhr angemeldet war. Dem Demonstrationszug, welcher durch die Innenstadt und Teile der Südstadt führte, schlossen sich etwa 460 Personen an.

Der Demonstration durch die Neustrelitzer Innenstadt, welche auf dem Markt begann und endete, schlossen sich 172 Personen an.

In Waren zogen 125 Menschen, auf derselben Route wie in den vergangenen Wochen, durch die Innenstadt, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen.

Zu weiteren Versammlungen kamen in der Müritz-Region dutzende Menschen auf zentralen Plätzen in Röbel und Malchow zusammen. In Röbel schlossen sich der Versammlung etwa 150 und in Malchow 78 Personen an.

Die Demonstrationen, welche die Polizeiinspektion Neubrandenburg mit eigenen und unterstellten Polizeikräften, u. a. des Landesbereitschaftspolizeiamtes, absicherte, verliefen ohne Störungen.

Aufgrund der Nutzung von Verkehrsflächen für den Kraftfahrzeugverkehr, kam es, insbesondere in Neubrandenburg, zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Diese lösten sich jedoch nach der Wiederfreigabe schnell auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell