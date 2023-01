Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Altöl ordnungswidrig entsorgt

Einen Ölwechsel führten am Sonntag zwei Männer im Ulmer-Donautal auf der Straße durch.

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten zur Mittagszeit wie zwei Männer in der Nicolaus-Otto-Straße einen Ölwechsel an ihrer Sattelzugmaschine durchführten. Das Öl fingen die 36 und 65 Jahre alten Männer in einem großen aufgeschnittenen Ölkanister auf. Den Kanister deponierten sie im Anschluss in einem angrenzenden Gebüsch. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die konnte die beiden Männer antreffen. Die werden nun wegen einer unerlaubten Entsorgung des Altöls angezeigt und müssen das Öl nun ordnungsgemäß entsorgen. Zu einer Umweltgefährdung kam es nicht. Öl gelangte nicht ins Erdreich.

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

