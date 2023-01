Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall verursacht und weggefahren

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag in Laupheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der Ausfahrt einer Tiefgarage in der Ulmer Straße. Eine unbekannte Autofahrerin stand an der Ausfahrt Simmisgasse. Das unbekannte Auto rollte rückwärts und stieß gegen den Toyota eines 71-Jährigen. Dabei wurde die Front des Toyota beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin im Anschluss weg. Am Toyota entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallverursacherin geben können. Der 71-Jährige konnte lediglich sagen, dass es sich um einen beigefarbenen Kombi gehandelt haben soll. Am Steuer soll eine Frau und auf der Beifahrerseite ein Mann gesessen sein.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 0050780(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell