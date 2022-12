Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Glasscheibe der Wachentür eingetreten

31-Jähriger zerstört Spiegelscheibe

München (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8. Dezember) trat ein 31-jähriger Deutscher die Tür der Bundespolizeiwache am Münchner Hauptbahnhof ein. Die Scheibe war komplett zerstört, der Mann blieb unverletzt Nach Mitternacht riefen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit die Bundespolizei zur Unterstützung, da sich ein Mann unbefugt in deren Betriebsräumen, welche nicht verschlossen waren, aufhielt. Eine hinzugezogene Streife erteilte dem Mann einen Platzverweis. Gegen 02:15 Uhr erschien der Mann aus Baden-Württemberg erneut an der Wache der Bundespolizei und klopfte mehrfach gegen die Scheibe. Aufgrund seines hohen Aggressionspotenzials sollte eine zweite Streife hinzugezogen werden. Bevor diese eintraf, trat der Mann die Spiegelscheibe der Wachentür ein. Er verletzte sich dabei nicht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann erneut auf freien Fuß gesetzt werden.

