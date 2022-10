Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte stecken Parkbank in Horneburg in Brand - Polizei sucht Brandstifter und Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen kurz nach 01:30 h haben bisher unbekannte Täter in Horneburg in der Langen Straße im Bereich des dortigen Eiscafes und des Gemeindezentrums Burgmannshof eine Parkbank in Brand gesetzt.

Zufällig vorbeikommende Zeugen hatten das Feuer gesehen und sofort den Notruf gewählt. Durch die alarmierten Feuerwehrleute der Ortswehr Horneburg konnte das Feuer schnell gelöscht werden, die Bank wurde allerdings vollständig zerstört.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Brandstifter oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

