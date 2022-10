POL-STD: Buxtehuder Ermittler suchen Fahrradeigentümer

Stade (ots) - 1. Serie von mindestens fünf Autoaufbrüchen in Stade In der vergangenen Nacht ist es in Stade zu einer Serie von mindestens fünf Autoaufbrüchen gekommen. Unbekannte hatten dazu jeweils eine oder mehrere Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und dann das Innere nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Der oder die Täter konnten so im Parkweg ...

