Bundespolizeidirektion München: Schwerer Personenunfall am Bahnhof Ochenbruck

Nürnberg (ots)

Am Bahnhof Ochenbruck wurde ein Rentner schwer verletzt. Er war ins Gleis gestiegen, um seine auf den Gleiskörper gefallene Tasche zu holen. Dabei hat ihn ein Güterzug erfasst.

Ochenbruck - Am Dienstagabend (6. Dezember) fiel einem 86-Jährigen am Bahnsteig des Ochenbrucker Bahnhofs eine Tasche ins Gleis. Er stieg ins Gleisbett hinab, warf seine Tasche auf den Bahnsteig und versuchte, wieder auf den Bahnsteig zu gelangen. In diesem Moment näherte sich ein Güterzug. Der Triebfahrzeugführer erkannte die Gefahrensituation, gab Achtungspfiffe ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Ein 31-jähriger Syrer, der auf einen Zug wartete, lief zu dem Senior und ergriff ihn an den Händen, um ihn auf den Bahnsteig zu ziehen. In diesem Augenblick erfasste das Triebfahrzeug den 86-Jährigen. Dabei wurde er erheblich an den Beinen verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in eine Nürnberger Klinik eingeliefert.

Nur der schnellen Reaktion und der Hilfsbereitschaft des 31-Jährigen ist es zu verdanken, dass dieser Unfall keine lebensbedrohlichen Folgen hatte.

