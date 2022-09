POL-VIE: Kreis Viersen: Landrat Dr. Coenen begrüßt 38 neue Polizistinnen und Polizisten im Kreis Viersen -Bildberichterstattung

Kreispolizeibehörde Viersen

Im Forum des Kreishauses begrüßte Landrat Dr. Andreas Coenen 38 neuen Polizistinnen und Polizisten, die ab heute das Team der Kreispolizei unterstützen. Fünf von ihnen haben schon teils langjährige Berufserfahrung, 33 haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden nun in den Kreis Viersen versetzt. "Ich freue mich sehr, dass Sie unser Team verstärken und ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in unserem schönen Kreis", so Dr. Coenen bei seiner Begrüßung. Die meisten der neuen Mitarbeitenden werden im Streifendienst auf den Polizeiwachen Viersen und Kempen ihre neue Wirkungsstätte finden. Aber auch alle anderen Dienststellen wie die Wachen in Willich und Nettetal sowie der Verkehrsdienst und mehrere Kommissariate dürfen sich über eine Verstärkung freuen. Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Dietmar Maus, beglückwünschte die 'Neuen' zum erfolgreichen Studienabschluss. "Sie haben einen wichtigen Beruf ergriffen und wir freuen uns auf ihrer Innovation.", so LPD Maus. Nach der kleinen Feierstunde im Forum des Kreishauses ging es für die neuen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit ihren Vorgesetzten in die neuen Dienststellen. Wir wünschen allen Neuen ein gutes Ankommen, einen guten Start und viel Spaß im Team der Kreispolizei Viersen. /wg (818)

