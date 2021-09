Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Jever und Wilhelmshaven verliefen störungsfrei

Wilhelmshaven/Jever (ots)

Wie bereits berichtet, fand am frühen Freitagabend eine Versammlung in Jever statt. Hier geht es zur ersten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5016384 Etwa 80 Teilnehmer starteten gegen 17:15 Uhr am Alten Markt und machten sich zu Fuß auf den Weg durch Jever. Nachdem die Teilnehmer gegen 18:00 Uhr wieder den Sagenbrunnen erreichten, folgte eine Abschlusskundgebung. Zeitgleich fand in Wilhelmshaven eine Fahrraddemonstration statt. Die 50 Teilnehmer starteten gegen 17:00 Uhr am Bismarckplatz und erreichten den Platz erneut gegen 18:00 Uhr. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Für den Zeitraum der Versammlungen mussten einige Straßenteile temporär gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell