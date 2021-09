Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Farbschmierereien an Schulgebäuden in Schortens - Stadt lobt Belohnung für Täterhinweis aus

Schortens (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Wochenende erneut zu Sachbeschädigungen durch Graffiti an Schulgebäuden in Schortens. Zur Berichterstattung gelangen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5013873 Insbesondere in den Stadtteilen Heidmühle und Accum kam es in den letzten Wochen wiederholt zu Farbschmierereien an Schulgebäuden. Aus diesem Grund lobt die Stadt Schortens jetzt eine Belohnung von - 300,00 Euro für Hinweise, die zur Feststellung der Täter führen - aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461-984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

