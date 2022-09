Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: 16-Jähriger missachtet mehrere Verkehrsregeln - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Viersen-Dülken (ots)

Am 31.08.2022 ist es zwischen 23.30 Uhr und 23.50 Uhr zu einem Verstoß mehrerer Verkehrsregeln in Viersen-Dülken gekommen. Zeugen beobachteten, wie ein junger Mann auf einem Roller ohne Licht und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Aachener Weg fuhr. Dabei missachtete der Roller-Fahrer mehrere rote Ampeln. Mit Hilfe der Zeugen konnten die Einsatzkräfte den Rollerfahrer in der Nähe der Narrenmühle auffinden und zum Anhalten bewegen. Im Rahmen der Ermittlungsarbeiten stellte sich heraus, dass der 16-jährige Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem war sein Roller in der Lage 50 km/h zu fahren, statt der erlaubten 25 km/h. Damit noch nicht genug, ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der 16-jährige Viersener wurde nach den ersten Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an. /AM (817)

