Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Alleinunfall mit Radfahrerin - 23-Jährige verliert Gleichgewicht

Willich-Schiefbahn (ots)

Am 31.08.2022 hat es gegen 08.30 Uhr einen Alleinunfall mit einer Radfahrerin auf der Arnold-Leenen-Straße in Willich-Schiefbahn gegeben. Eine 23-jährige Willicherin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Arnold-Leenen-Straße in Fahrtrichtung Knickelsdorf. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor die 23-Jährige das Gleichgewicht und fuhr gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Auf Grund der Kollision stürzte die Radfahrerin. Mit einem Rettungswagen wurde sie leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /AM (816)

