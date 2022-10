POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Lähden (ots) - Am Samstag kam es zu Brand in der Küche im Obergeschoss eines Wohnhauses an der Schützenstraße in Lähden. Dabei geriet ein Einkaufskorb auf einem Herd in Brand. Die Herdplatte wurde vermutlich unbemerkt von einem Kleinkind unwissentlich angeschaltet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

