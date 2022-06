Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrerin macht einiges falsch.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag (31. Mai 2022) machte die 36-jährige Fahrerin eines E-Scooters ziemlich viel falsch und prallte dann noch gegen einen Streifenwagen der Polizei. Gegen 17:45 Uhr beabsichtigte die Streifenwagenbesatzung von dem Gelände der JET-Tankstelle an der Lemgoer Straße zu fahren. Da die Sicht auf den dortigen Geh-/Radweg eingeschränkt ist, tastete sich die Fahrerin des Wagens an die Straße heran. In dem Moment prallte die 36-Jährige mit dem E-Scooter gegen die Stoßstange des Streifenwagens. Die Dame war jedoch nicht allein auf dem E-Scooter. Verbotswidrig hatte sie auch ihren 12-jährigen Sohn mit auf dem Elektro-Roller transportiert. Beide konnten nach dem Anprall an den Streifenwagen vom Roller abspringen. Sie blieben unverletzt. Der Sachschaden blieb gering. Die Frau war mit dem Scooter nicht nur auf der falschen Straßenseite des Geh-Radweges unterwegs, der Scooter war auch nicht versichert, so dass ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet wurde. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

