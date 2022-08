Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße/ Unbekannte stiehlt Bargeld aus Friseursalon

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Freitag (19.08.22) eine Mappe mit Bargeld aus einem Friseursalon an der Gartenstraße gestohlen. Gegen 12 Uhr betrat sie das Geschäft. Mit rudimentären Deutsch-Kenntnissen lenkte die Unbekannte eine Mitarbeiterin ab. Die Diebin hielt ihr einen 100-Euro-Schein entgegen und sagte wiederholend "Papier, Papier, Folia, Folia". Zudem zeigte sie immer wieder in Richtung der Privaträume des Salons. Anschließend öffnete die Unbekannte im Kassenbereich eine Schublade. Als sich eine abgelenkte Mitarbeiterin nach der Diebin umdrehte, war diese mit samt des Bargelds verschwunden. Sie soll in ein blaues oder graues Auto eingestiegen sein, das vor einer nahegelegenen Fahrschule an der Münsterstraße parkte.

Die mutmaßliche Täterin wird wie folgt beschrieben:

-Dunkle lange Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden -Sie trug eine grüne OP-Maske -Bekleidet mit einem hellen, möglicherweise grauem T-Shirt -Blaue Jeans -Ca. 1,65 Meter groß -Schlanke Statur -Höchstens 25 Jahre

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell