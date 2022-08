POL-COE: Nottuln, Leopoldshöhe/ Autofahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots) - In bislang zwei bekannten Fällen stahlen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (19.8.) Pedelecs aus Garagen in Darup. In einem Fall hebelten die Unbekannten ein Garagentor auf und gelangten so ins Innere. Dort stahlen sie ein Pedelec und ein Ladegerät. Beides befand sich in der Garage. Aus einer weiteren Garagen in der unmittelbaren Nachbarschaft ...

mehr