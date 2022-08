Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Nieresch/Pedelecs aus Garagen gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In bislang zwei bekannten Fällen stahlen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (19.8.) Pedelecs aus Garagen in Darup. In einem Fall hebelten die Unbekannten ein Garagentor auf und gelangten so ins Innere. Dort stahlen sie ein Pedelec und ein Ladegerät. Beides befand sich in der Garage. Aus einer weiteren Garagen in der unmittelbaren Nachbarschaft erbeuteten die Unbekannten gleich zwei Pedelecs, die in der Garage verschlossen abgestellt waren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

