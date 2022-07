Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Mann lässt Kinder giftige Beeren essen - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Samstag (9. Juli 2022) gegen 17 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Lise-Meitner-Weg einem Geschwisterpaar giftige Beeren zum Verzehr angeboten. Im Bereich der angrenzenden Kleingartenanlage und des Bolzplatzes hatte er ein 10-jähriges Mädchen und einen 12-jährigen Jungen gefragt, ob sie Obst haben wollten, und ihnen zwei Stängel mit grünen Beeren gegeben. Danach war er auf seinem Fahrrad zunächst weggefahren.

Die Kinder aßen jeweils eine Beere und verspürten sofort ein Brennen im Mund, Übelkeit und Magenschmerzen. Der Mann kam ein weiteres Mal auf seinem Fahrrad vorbei und fragte die Kinder, ob ihnen die Beeren geschmeckt hätten. Nachdem sie dies verneint hatten, fuhr er davon.

Die Geschwister gingen nach Hause und wurden von ihren Eltern sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie riefen die Polizei hinzu. Bei den Beeren handelt es sich um den Italienischen Aronstab. Beide Kinder konnten nach der Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen, ihnen geht es gut.

Die Polizei sucht nach dem Mann. Laut Zeugenaussagen hat er die Beeren gegen 9 Uhr morgens selbst an einem Parkplatz auf dem Lise-Meitner-Weg gepflückt. Er ist 55 bis 65 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat grau-weiße Haare und war mit einem weiß-rot karierten Hemd, einer kurzen blauen Jeanshose, schwarzen Slip-On-Schuhen und einer Sonnenbrille bekleidet. Er fuhr auf einem schwarzen Herrenrad, das eine schwarze Tasche seitlich am Gepäckträger hatte. Darin befanden sich weitere Beerenstängel. Hinweise bitte an die Polizei, telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

