POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Unbekannte brechen in Haus ein - mit dem Schlüssel der Eigentümer

Krefeld (ots)

Als ein Paar aus Krefeld am Mittwoch (6. Juli 2022) mit seinem Auto nach Hause kam, fiel ihm auf, dass ihm der eigene Haustürschlüssel fehlte: Während des Einkaufs hatten die beiden ihn in ihrem Pkw deponiert gehabt. Auf dem Baumarktparkplatz hatte das Paar bereits bemerkt, dass die elektronische Türöffnung des Autoschlüssels nicht mehr funktionierte.

In der Wohnung stellten sie fest, dass diese in ihrer Abwesenheit von Einbrechern heimgesucht worden war: Sie hatten Schränke durchwühlt und Geld mitgenommen. Die Täter konnten den aus dem Auto gestohlenen Haustürschlüssel dem Heim des Paars zuordnen, weil sie im Auto außerdem eine Rechnung mit der Adresse gefunden hatten.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Skoda Rapid. Die Täter müssen sich auf dem Bauhaus-Parkplatz auf der Mevissenstraße am Mittwoch zwischen 16:10 und 16:30 Uhr Zutritt zum Auto verschafft haben. Hinweise bitte an die Polizei, telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (227)

