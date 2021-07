Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Handydiebstahl - Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots)

Zivilbeamte der Bundespolizei konnten am 13. Juli gegen 12:45 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen wohnsitzlosen 33-jährigen Mann festnehmen. Dieser hatte bereits am 9. Juli einer 32-jährigen Frau das Handy im Hauptbahnhof Frankfurt am Main entwendet.

Der Täter konnte anhand einer Beschreibung der Frau und von Video-aufnahmen der Tat ausfindig gemacht und festgenommen werden. Der 33-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

