Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Streit auf der Straße eskaliert - Mann durch Schläge und Tritte schwer verletzt - Jugendlicher festgenommen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Dienstag, 7. Juni 2022, 00:30 Uhr

Nachdem in der Nacht zu heute in Flingern Nord ein Streit zwischen einem Mann und einem Jugendlichen auf der Straße eskalierte, ermittelt nun die Düsseldorfer Mordkommission. Der Jugendliche steht im Verdacht, den Mann durch Schläge und Tritte so schwer verletzt zu haben, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Polizistinnen und Polizisten nahmen den Verdächtigen kurz nach der Tat fest, wobei er Widerstand leistete. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten der 51 Jahre alte Mann und der Jugendliche auf der Dorotheenstraße in einen verbalen Streit. Infolgedessen soll der Jugendliche mehrfach auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten haben, sodass dieser regungslos am Boden liegen blieb. Aufgrund des Einschreitens von Zeugen ließ der Verdächtige von seinem Opfer ab und flüchtete. Er konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Der 51-Jährige befindet sich im Krankenhaus und ist derzeit außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Totschlag.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell