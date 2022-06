Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrollen der AG-Tuning in der Innenstadt: Polizei und Stadt gehen gegen Autoposer vor - Zwölf Fahrzeuge sichergestellt - Zahlreiche Verstöße geahndet - 2.400 Euro eingezogen

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Samstag sind die Spezialisten der AG-Tuning zusammen mit Mitarbeitern der Stadt Düsseldorf erneut konsequent gegen Autoposer und illegales Tuning vorgegangen. Die überwiegend PS-starken Boliden wurden an einer Kontrollstelle am Corneliusplatz und auch im gesamten Innenstadtbereich eingehend überprüft. Zwölf Fahrzeuge stellten die Beamten sicher. Nicht nur die hochmotorisierten Pkw waren auffällig. Zwei ihrer Fahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei zwei weiteren Männern besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Mitarbeiter der Stadt konnten am Samstag offene Forderungen in Höhe von 2.400 Euro vollstrecken.

Bei 97 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt folgende Maßnahmen getroffen:

Neun der zwölf sichergestellten Fahrzeuge waren technisch so unzulässig verändert, dass sie bei den Kontrollen sichergestellt wurden, um sie von einem amtlichen Sachverständigen begutachten zu lassen. Die übrigen drei Fahrzeuge wurden aus gefahrenabwehrenden Gründen abgeschleppt.

Vier Kennzeichenpaare wurden wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sichergestellt. Die Beamten hatten konkrete Hinweise auf sogenannte Scheinhalterschaften.

Zwei der Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Ein Arzt entnahm auf Veranlassung der Beamten zwei weiteren Fahrern Blutproben. Es besteht der Verdacht, dass sie ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben.

Insgesamt leiteten die Mitglieder der AG-Tuning sechs Strafverfahren und 26 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus wurden 30 Verwarnungsgelder erhoben. 28 Verkehrsteilnehmer erhielten einen sogenannten Kontrollbericht. Sie sollen wegen unterschiedlicher Beanstandungen ihr Fahrzeug in den nächsten Tagen bei der zuständigen Behörde mit den behobenen Mängeln nochmals vorführen.

Mehrere Mitarbeiter der Stadtkasse waren vor Ort und überprüften im Rahmen der Autoposer-Kontrollen, ob gegen angetroffene Personen Vollstreckungsverfahren wegen öffentlich-rechtlicher Forderungen (z. B. Bußgelder oder Steuern) laufen - in diesen Fällen wurden die Außenstände seitens der Stadtkasse direkt vor Ort vollstreckt oder gepfändet. Dabei wurden 2.400 Euro eingenommen.

