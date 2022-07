Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Forstwald: Falsche Telekommitarbeiter stehlen Goldschmuck

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (06. Juli 2022) gegen 9:50 Uhr klingelten zwei angebliche Telekommitarbeiter bei einem Ehepaar auf dem Sanddornweg und gaben an, die Telefon- und Fernsehanschlüsse kontrollieren zu müssen.

Die beiden Männer schauten sich im gesamten Haus um. Als sie den Telefonanschluss im Schlafzimmer begutachteten, fragten sie nach Gold, welches den Empfang stören könne. Die Seniorin schaute im Kleiderschrank nach, zeigte den Männern jedoch nicht den dort gelagerten Schmuck. Nach weiterem Suchen verließen die Männer das Haus. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass der Goldschmuck aus dem Schlafzimmer entwendet worden war.

Die beiden Männer sind circa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten dunkle kurze Haare. Einer hat ein europäisches Erscheinungsbild, der andere ein südeuropäisches.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (226)

