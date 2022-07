POL-KR: Initiative "Kurve kriegen": Kooperationsvertrag unterschrieben

Krefeld (ots) - Am Freitag (1. Juli 2022) fuhr eine 54-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedes in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Niederstraße. Bevor das Tor hinter ihr schloss, betrat ein unbekannter Mann die Tiefgarage und näherte sich dem Auto. Als sie die Fahrertür öffnete, schubste er sie zu Boden, entriss ihr die Schlüssel, stieg in den Wagen und fuhr mit angezogener Handbremse in Richtung ...

mehr