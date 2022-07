Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Zeugen verhindern Flucht eines Räubers

Krefeld (ots)

Am Freitag (1. Juli 2022) fuhr eine 54-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedes in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Niederstraße. Bevor das Tor hinter ihr schloss, betrat ein unbekannter Mann die Tiefgarage und näherte sich dem Auto. Als sie die Fahrertür öffnete, schubste er sie zu Boden, entriss ihr die Schlüssel, stieg in den Wagen und fuhr mit angezogener Handbremse in Richtung Ausgang. Die Hilfeschreie der Krefelderin hörten zwei Zeugen und kamen zu Hilfe. Während eine 58-jährige Duisburgerin die Polizei informierte, rannte ein 33-jähriger Mann in die Tiefgarage und stellte sich vor das Auto. Nachdem der Täter ausgestiegen war, hielt der Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den 35-jährigen Täter fest. Zwischenzeitlich wurde er beim Amtsgericht Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. (222)

