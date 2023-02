Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 11.30 Uhr die Dieselstraße und missachtete zur Einmündung Benzstraße die Vorfahrt. Er stieß mit einem 39-jährigen Fahrer eines VW Buses zusammen, wobei sich dieser leicht verletzte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Salierstraße. Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer wollte dort nach links in die Blumenstraße einbiegen und missachtete den Vorrang eines entgegenfahrenden Audi. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Winterbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 20.40 Uhr die L 1150 von Engelberg in Ricihtung Goldbodenkreuzung, als er vermutlich bei nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Der entgegenfahrende Audi-Fahrer wich aus, kam dabei von der Straße ab und landete in einem Graben. Der unbekannte Unfallverursacher hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Wailblingen: Fußgängerin übersehen

Eine 41 Jahre alte Fußgängerin überquerte am Montag gegen 19.20 Uhr die Eisentalstraße. Dabei wurde sie von einem 59-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen und erfasst. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Korb: Reifen zerstochen

Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen wurden an einem Mercedes, der in der Langen Straße abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Schwaikheim/Remseck: Gefährlich überholt

Ein 27-Jähriger befuhr am Montagabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Alfa Romeo die L1140 von Remseck kommend in Richtung Schwaikheim. Im Gegenverkehr überholte ein unbekannter Fahrzeugführer gefährlich, weshalb der 27-Jährige nach rechts auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch geriet er mit seinem Alfa in Richtung des Straßengrabens und überfuhr einen Leitpfosten. Es entstand der rund 1500 Euro Schaden. Der Überholer setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Überholmanövers werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 2.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Marktstraße. Er durchsuchte diverse Möbel und entwendete mitunter mehrere Uhren und Silbermünzen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

